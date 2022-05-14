Antalya'da gaz sızıntısından ölen 2 kişinin cenazesi ailelerine verildi - Son Dakika
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Antalya'da gaz sızıntısından ölen 2 kişinin cenazesi ailelerine verildi

14.05.2022 10:57
Antalya'da gaz sızıntısından ölen 2 kişinin cenazesi ailelerine verildi

Antalya'da Döşemealtı ilçesinde gübre fabrikasındaki gaz sızıntısı nedeniyle hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.

Antalya'da Döşemealtı ilçesinde gübre fabrikasındaki gaz sızıntısı nedeniyle hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) gübre üretilen bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle "sıvı fosforik asit" olarak nitelendirilen gaz sızıntısında yaşamını yitiren Ferhat Ertuğrul (36) ve Emrah Yiğit'in (44) cenazelerinin Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemleri tamamlandı.

Sabah saatlerinde morga gelen yakınları, cenazeleri teslim aldı.

Ferhat Ertuğrul'un cenazesinin Antalya Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedileceği, Emrah Yiğit'in cenazesinin de memleketi Muş'a gönderildiği öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan işçilerden 15'i taburcu edildi

Öte yandan hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Döşemealtı İlçe Sağlık Müdürü Duygu Türk, AA muhabirine, olay sonrası gazdan etkilenen 17 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Hastaların sağlık durumlarının iyi olduğunu dile getiren Türk, "Gazdan etkilenerek hastaneye kaldırılan 17 kişiden 15'i taburcu edildi, 2 kişinin tedavisi, yoğun bakım ünitesinde devam ediyor." dedi.

Antalya OSB'de gübre üretilen bir fabrikada "sıvı fosforik asit" olarak nitelendirilen gaz sızıntısı nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetmiş, ilk etapta 3 kişi ardından da tedbir amaçlı diğer işçiler hastaneye kaldırılmıştı. Boşaltılan fabrikada zararlı maddelerden arındırma işlemi yapılmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da gaz sızıntısından ölen 2 kişinin cenazesi ailelerine verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da gaz sızıntısından ölen 2 kişinin cenazesi ailelerine verildi - Son Dakika
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