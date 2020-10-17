Antalya'da geçen ay 61 zanlı uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 379 zanlıdan 61'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Zeytinköy bölgesi olarak bilinen Yeşildere, Gebizli ve Doğuyaka mahalleleri başta olmak üzere kent genelinde belirlenen adreslere geçen ay 331 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, yapılan aramada 171 kilo 195 gram uyuşturucu ve 1373 uyuşturucu hap, 28 hassas terazi, 3 tüfek, 7 tabanca, 128 bin lira ve bir miktar döviz ele geçirildi

Gözaltına alınan 379 şüpheliden 61'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.