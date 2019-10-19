Antalya'da hayvan hırsızları jandarmadan kaçamadı

Jandarma, çalınan 17 koyunu sahiplerine teslim etti

ANTALYA - Antalya'nın Aksu İlçesi Gökdere Mahallesi'nde küçükbaş hayvan hırsızlığı olayına karışan şüpheliler Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Saklandığı yerde tespit edilen hayvanlar sahiplerine teslim edildi.

Edinilen biliye göre, Antalya'nın Aksu İlçesi Gökdere Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Hüseyin Çiçek'in evinin yanında bulunan açık ağıldan 07 FNZ 66 plakalı araç ile iki şahsın 3 adet küçükbaş hayvan çaldığı ve Aksu İlçe merkezine doğru kaçtığı ihbarı üzerine Aksu Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Aracın kiralık olduğu tespit edilmesi ve üzerinde GPS cihazının bulunduğu öğrenilmesi üzerine sıkı takibe devam edildi. Sıkı takip sonucu araç Döşemealtı İlçesi Çığlı Mahallesi'nde kıskıvrak yakalandı. Araçta yapılan aramada Süleyman Ç. ve Veli B. isimli şahıslar ile bagajda bulunan 3 tane koyun ele geçirildi.

Hırsızlık zanlıları Süleyman Ç. ile Veli B. isimli şahıslara öncülük ve yardım ettiği şüphesi üzerinde yoğunlaşan Jandarma, 07 AFY 081 plakalı araç ile Şaban Ç. ve Şali A.'yı da yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların ifadesinde Süleyman Ç., Şali A., ile Veli B.'nin hayvan hırsızlığı yaptıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Ayrıca yapılan soruşturmada Korkuteli İlçesi'ne bağlı Datköy, Küçükköy, Kırkpınar Mahalleleri ve Küçükköy Yaylası'ndan 5 adet hayvan çaldıkları, bu hayvanları Şaban Ç. isimli şahsa sattıkları, Şaban Ç.'nin Çıklık Mahallesi'ndeki evinin yakınında bulunan ağılda tespit edilen hayvanların kulak küpe numaralarının çıkarıldığı tespit edildi. Numarası tespit edilen hayvanlar ise sahiplerine teslim edilmek üzere alındı.

Jandarma, Korkuteli-Küçükköy Mahallesi'nden Tayyibe Büyüksaka'ya ait 4, Emrah Büyüksaka'ya ait 1, İmecik Mahallesi'nden Durali Küçükkuş'a ait 1, Kırkpınar Mahallesi'nden Eyüp Demet'e ait 1, Kepez-Odabaşı Mahallesi'nden Bayam Güçlü'ye ait 2, Döşemealtı-Bahçeyaka Mahallesi'nden Ahmet Özge'ye ait 4, Burdur-Bucak-Boğazköy Mahallesi'nden Mustafa Sağdıç'a ait 1, Aksu-Gökdere Mahallesi'nden Hüseyin Çiçek'e ait 3 adet küçükbaş hayvan teslim edildi.

Küçükbaş hayvan hırsızlığına karışan Süleyman Ç., Veli B., ve Şali A. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konulduğu, Şaban Ç.'nin de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

Aksu-Gökdere Mahallesi'nden Hüseyin Çiçek'in çalınan 3 adet koyunu Aksu Jandarma Komutanlığı ekiplerince oğlu Mehmet Çiçek'e teslim edildi. Jandarma'ya teşekkür eden Mehmet Çiçek, "Biz fark edince 6 kilometre kadar takip ettik ama izini kaybettik. Jandarma'ya bilgi vermiştik. Düşemealtı'nda yakalanmışlar adamları orada kıstırmışlar. Allah razı olsun" dedi.