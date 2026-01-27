Antalya'da Hortum Zararları İncelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antalya'da Hortum Zararları İncelendi

Antalya\'da Hortum Zararları İncelendi
27.01.2026 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Şahin, Aksu'daki hortum zararlarını yerinde inceledi, hasar tescil ve iyileştirme süreci başlatılacak.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Aksu ilçesinde meydana gelen hortumda zarar gören yerlerde incelemelerde bulundu.

Kumköy Mahallesi'ndeki Aksu Çayı ve çevresinde inceleme yapan Şahin, yetkililerden ve vatandaşlardan bilgi aldı.

Şahin, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'nın son 5 gündür yoğun yağışlarla sınandığını söyledi.

Yağıştan dolayı su baskınları ve taşkınların yaşandığını belirten Şahin, "Dün akşam yoğun ve şiddetli rüzgar ve bu rüzgarla beraber deniz istikametinden gelen hortumlarla ilçelerimiz sınandı. Çok ciddi zararlar da oldu. Bugün Aksu Çayı'nın kenarındayız. Hortum tekneleri alıp karada bir nevi düğüm yapmış, bir yerden bir yere savurmuş." dedi.

Diğer ilçelerde de benzer durumlar yaşandığını dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Özellikle batı ilçelerimizde hasar var. Kaş'ta bazı evlerin çatıları uçtu, Demre'de seralarımızda çok ciddi hasar var. Kumluca'da da var. Ayrıca Manavgat'ta bir konteyner devrildi, içindeki vatandaşımız yaralandı. Şu anda şehir hastanesinde tedavi altında. Vatandaşlarımız müsterih olsun, bütün ekiplerimiz sahada. Zarar, hasar, hepsini tespit ediyoruz ve yaraları sarmak için de harekete geçeceğiz."

Vali Şahin'e, Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin ile Belediye Başkanı İsa Yıldırım ve yetkililer eşlik etti.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Hulusi Şahin, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Hortum Zararları İncelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş insanı ve doktora suikast planını polis ortaya çıkardı tetikçiyle buluşma anları kamerada İş insanı ve doktora suikast planını polis ortaya çıkardı; tetikçiyle buluşma anları kamerada
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı
Shein, Türkiye’ye satışlarını durdurdu Shein, Türkiye'ye satışlarını durdurdu
Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var En-Nesyri talebini yönetime iletti Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var! En-Nesyri talebini yönetime iletti
Bomba değil doğal gaz patladı, sokak savaş alanına döndü: 1 yaralı Bomba değil doğal gaz patladı, sokak savaş alanına döndü: 1 yaralı

14:04
Beşiktaş transferi resmen açıkladı Bu akşam İstanbul’a geliyor
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Bu akşam İstanbul'a geliyor
13:59
Komşu ülkeyi tedirgin patlama sesi Yetkililerden jet açıklama geldi
Komşu ülkeyi tedirgin patlama sesi! Yetkililerden jet açıklama geldi
13:48
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
13:38
Savaş sahnesi değişiyor Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü
Savaş sahnesi değişiyor! Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü
13:10
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
12:45
Masadaki rakam netleşti İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 14:47:29. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Hortum Zararları İncelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.