Antalya'da İstiklal Marşı ile Kınama

Terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının sınır hattında Türk bayrağına saldırısını kınamak için Antalya'da gazi çocukları tarafından İstiklal Marşı okundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, YPG terör örgütü yandaşlarının şanlı bayrağımıza yönelik gerçekleştirdiği hain saldırıyı kınamak için Antalya'da yaşayan gazilerimizin kıymetli evlatları tarafından İstiklal Marşı'mız okundu."