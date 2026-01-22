Terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının sınır hattında Türk bayrağına saldırısını kınamak için Antalya'da gazi çocukları tarafından İstiklal Marşı okundu.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, YPG terör örgütü yandaşlarının şanlı bayrağımıza yönelik gerçekleştirdiği hain saldırıyı kınamak için Antalya'da yaşayan gazilerimizin kıymetli evlatları tarafından İstiklal Marşı'mız okundu."
Antalya'da İstiklal Marşı ile Kınama
