Antalya'da İstiklal Marşı ile Kınama

22.01.2026 09:38
Gaziler, YPG/SDG yandaşlarının bayrağa saldırısını İstiklal Marşı ile protesto etti.

Terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının sınır hattında Türk bayrağına saldırısını kınamak için Antalya'da gazi çocukları tarafından İstiklal Marşı okundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, YPG terör örgütü yandaşlarının şanlı bayrağımıza yönelik gerçekleştirdiği hain saldırıyı kınamak için Antalya'da yaşayan gazilerimizin kıymetli evlatları tarafından İstiklal Marşı'mız okundu."

Kaynak: AA

Güvenlik, Antalya, Güncel, YPG, Son Dakika

