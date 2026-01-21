Antalya\'da Kaçak Alkol Operasyonu

Antalya'nın Elmalı ilçesinde jandarma ekiplerince bir adreste yapılan aramada 3 bin 750 litre kaçak alkol ve 300 kilogram anason tohumu ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda kaçak alkol ve sahte ürün ticaretinin önlenmesine yönelik olarak M.G. isimli şüpheli şahsa ait ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 2 bin 250 litre kaçak/sahte şarap, bin 500 litre kaçak/sahte rakı, 300 kg anason tohumu, 1 adet damıtma (distile) sistemi, 500 adet boş şişe ve üretim malzemesi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili olarak adli soruşturma başlattı. - ANTALYA