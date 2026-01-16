Antalya'da Kaçak Parfüm Operasyonu

Antalya'da düzenlenen operasyonunda 3 bin 450 gümrük kaçağı parfüme el konuldu.
Serik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Ekiplerin belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, 3 bin 450 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.
Şüpheli Y.Y. hakkında adli soruşturma başlatıldı.
