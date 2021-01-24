Antalya'da kanala düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sulama kanalına düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Yiğit Şimşek'in kullandığı 07 ABH 005 plakalı kamyonet, Sanayi Mahallesi 2051 Sokak'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kamyonetten çıkarılan sürücü, Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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