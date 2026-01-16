Antalya'da karne günü hüzün günü oldu - Son Dakika
Antalya'da karne günü hüzün günü oldu

Antalya\'da karne günü hüzün günü oldu
16.01.2026 19:18
Antalya'da karne almak için okula gitmeye çalışan iki lise öğrencisinin motosikleti virajı alamayarak refüje çarptı.

Antalya'da karne almak için okula gitmeye çalışan iki lise öğrencisinin motosikleti virajı alamayarak refüje çarptı. Kazada 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, arkadaşı ağır yaralandı. Adli Tıp önünde cansız bedenini teslim alan acılı anne, "Oğlum" diyerek gözyaşı döktü.

Kaza, Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi Şehit Ali Daniyar Caddesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre karne törenine yetişmeye çalışan iki arkadaş, 07 CAA 21 plakalı motosikletle yola çıktı. Caddede hızla ilerleyen motosiklet, viraja girildiği sırada kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan öğrencilerin montları ve ayakkabıları metrelerce uzağa savruldu.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan iki öğrenci yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak liseli Hasan D. (16) doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Arkadaşı O.Y.S.'nin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Acılı aile morga gelerek cenazeyi teslim aldı. Anne ayakta durmakta zorlanırken, yakınlarının desteğiyle ayakta kalabildi. "Hasan, oğlum" diye ağıt yakan anne gözyaşlarına boğuldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, 3-sayfa, Karne, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Antalya'da karne günü hüzün günü oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20:35
SON DAKİKA: Antalya'da karne günü hüzün günü oldu - Son Dakika
