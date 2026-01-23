Antalya'da Kaza: Anne ve Kız Sıkıştı

ANTALYA'da kamyonet ile çarpışan hafif ticari araçta sıkışan anne ile 9-10 yaşlarındaki kızı, itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. Kazada kamyonet sürücüsü de kolundan yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında, Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi Kırçiçeği Caddesi üzerinde, hal istikameti yönünde meydana geldi. Kamil Selim B. yönetimindeki 06 RGM 99 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen Şaban T.'nin kullandığı 15 ABH 146 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araçta bulunan 9-10 yaşlarında olduğu değerlendirilen Firdevs Ada B. ile annesi Büşra B., araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, hafif ticari araçta sıkışan Firdevs Ada B. ile annesi Büşra B.'yi bulundukları yerden çıkartarak sağlık ekibine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan anne kız ile kolundan yaralanan Şaban T., ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hafif ticari araç sürücüsü Kamil Selim B. ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza nedeniyle Kırçiçeği Caddesi hal istikametinde trafik bir süre tek şeritten ve kontrollü sağlandı. Hasar gören araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Kazanın nedeni yapılacak çalışmaların ardından netlik kazanacak.