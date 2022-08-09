Kalçasından bıçaklandığını otobüs durağında oturunca fark etti - Son Dakika
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Kalçasından bıçaklandığını otobüs durağında oturunca fark etti

09.08.2022 13:43

Antalya'da kimliği belirsiz bir kişi tarafından kalçasından bıçaklanan adam, durumu 1 saat sonra otobüs durağına oturunca fark etti.

Antalya'da kimliği belirsiz bir kişi tarafından kalçasından bıçaklanan adam, durumu 1 saat sonra otobüs durağına oturunca fark etti. Madde kullandığı belirtilen adam, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, madde kullandığı belirtilen Yavuz K., bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz bir kişiyle tartıştı. Ardından yaya olarak bölgeden uzaklaşan Yavuz K., yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıkta bulunan Etiler Mahallesi'ndeki otobüs durağına geldi. Burada oturduğu sırada kalçasından bıçaklandığını fark eden Yavuz K., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ayakta tedavisi sonrası sedyeye alınan Yavuz K., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Araştırma, Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kalçasından bıçaklandığını otobüs durağında oturunca fark etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kalçasından bıçaklandığını otobüs durağında oturunca fark etti - Son Dakika
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