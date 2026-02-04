Antalya'da Kıskançlık Faciası: Hamile Kadını Vuran Koca Tutuklandı - Son Dakika
Antalya'da Kıskançlık Faciası: Hamile Kadını Vuran Koca Tutuklandı

04.02.2026 18:18
Antalya'da hamile eşini bacaklarından vuran Abdullah A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'da aralarında çıkan tartışmada hamile eşini bacaklarından silahla vurarak yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3575 sokak üzerinde dün öğlen satlerinde meydana gelen olayda Abdullah A. ile hamile eşi Hatice A. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Abdullah A., tabancayla eşini iki bacağından vurarak olay yerinden kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hatice A., hastaneye kaldırıldı. Hamile eşini tabanca ile yaraladıktan sonra apartmandan çıkış anları güvenlik kamerasına yansıyan Abdullah A. aracı ile birlikte olay yerinden kaçtı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Şüphelinin kaçış güzergahında bulunan güvenlik kameralarını inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri Abdullah A.'yı akşam saatlerinde yakaladı. Emniyette verdiği ifadesinde olayı kıskançlık nedeniyle gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu söyleyen Abdullah A. ifade işlemlerinin andından adliyeye sevk edildi. 7 aylık eşi Hatice A.'yı, tabanca ile bacaklarından vurarak yaralayan Abdullah A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya

Suriye’de ABD’den DEAŞ’a 5 operasyon
Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe’ye veda etti
Bakan Şimşek’ten Justin Bieber paylaşımı
Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
ABD-İran görüşmeleri çıkmaza girdi: Balistik füze konusu da konuşulmalı
