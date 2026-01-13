Antalya'da Kız Kaçırma Cinayeti Duruşması - Son Dakika
Antalya'da Kız Kaçırma Cinayeti Duruşması

13.01.2026 17:30
Kız kaçırma meselesi nedeniyle bir kişinin öldüğü davada taraflar suçlamalarda bulundu.

Antalya'da kız kaçırma meselesi yüzünden bir kişinin pompalı tüfekle öldürüldüğü olayın üçüncü duruşmasında taraflar birbirini suçladı. Olayda yaralanan müşteki Sultan Ünder, "Bu böyle olmazsa kanla biter' dediler" sözleriyle olayın nasıl başladığını anlattı. Öldürülen Sefil Ünder'in eşi Alev Ü. ise "Kızımı kaçırıp kirletiyorlar sonra kapının önüne atıyorlar. Üç özürlü çocuğum var, yetim kaldılar" diyerek adalet temennisinde bulundu. Tutuklu sanık ise suçun üzerine yıkılmaya çalışıldığını ileri sürdü.

Kepez ilçesinde geçen yıl 7 Ocak'ta kız kaçırma meselesinden çıkan kavgada Sefil Ünder (46) pompalı tüfekle vurularak yaşamını yitirmiş, Sultan Ü. (24) ise yaralanmıştı. Olaydan sonra gözaltına alınan şüphelilerden Dursun A. tutuklanmış, Serkan D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Olayın üçüncü duruşması Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, azmettirme suçlamasıyla yargılanan ve farklı bir suç nedeniyle cezaevinde bulunan Derya Ç. ile yine farklı bir suç nedeniyle mahkum olan Ferdi Ü., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Maktulün yakınları Alev Ü., Nazar Ü. ve yaralı müşteki Sultan Ü. ise salonda hazır bulundu.

"Nazar'ı istemiyoruz diye evin önüne bırakmışlar"

Olayda yaralanan müşteki Sultan Ü., duruşmada ilk kez ifade verdi. Sultan Ü., yaşananları şöyle anlattı:

"Evimdeydim, görümcem Aslı telefon açtı. Onun yanına giderken üç çocuk gördüm, yanlarında tüfek vardı. Vardığımda Beran Ç., Dursun A. ve Serkan D. babalığım Sefil ile tartışıyordu. Derya'ya kavgayı bitirin dedim. Derya da 'bu böyle olmazsa kanla bitecek' dedi. Nazar bir kişiyle konuşuyordu, istemiyoruz diye evin önüne bırakmışlar, babası neden böyle yapıyorsunuz diye bağırdı, onlar da taşlamaya başladı. Derya tüfeği oğluna verdi, Beran da eli sakat diye tüfeği Dursun'a verdi. Taş gelince eve kaçtık. Dursun bizi takip edip iki el ateş etti. Aramızda 6-7 metre vardı. Sıktığında yanında Beran ve Derya yoktu. Şikayetçiyim."

"Çocuklarım yetim kaldı"

Hayatını kaybeden Sefil Ünder'in eşi Alev Ü. ise kızlarının kaçırıldığını, ardından evlerinin önüne bırakıldığını iddia ederek, "Ölen benim eşimdir. Kızımı kaçırıyorlar, kirlettikten sonra kapının önüne atıyorlar. Eşim baba olduğu için bunu içine sindiremiyor, hesap soruyor. Bunlar silah alıp geliyor, küçük torunlarımın önünde eşimi öldürüyorlar. Kızımı kaçırtan Ümmühan'dır, azmettirici de Derya'dır. Üç özürlü çocuğum var, yetim kaldılar. Adaletinize güveniyorum" dedi.

Maktulün kızı Nazan Ü. sanıklara ağırlaştırılmış müebbet ceza verilmesini sanıklar hakkında cezai sorumluluğu azaltan maddelerin devreye sokulmamasını istedi.

Azmettirici olarak suçlanan Derya Ç. ise, "Bu aileyle hiçbir husumetimiz olmadı, telefon kayıtlarının incelenmesini istiyorum" dedi.

Kasten öldürme suçundan tutuklu sanık Dursun A. ise, "Suçu bana yıkmaya çalışıyorlar, gerçek ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, Dursun A.'nın tutukluluk halinin devamına hükmederek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

