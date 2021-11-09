Antalya'da korkunç kaza! Küçük Eren, yaya geçidinde otobüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti - Son Dakika

Ayten Çağıran Ortaokulu öğrencisi Eren Arıcan (12), iddiaya göre okul çıkışı kavşaktaki yaya geçidinden geçeceği sırada, Yusuf T. yönetimindeki 07 AU 0405 plakalı halk otobüsünün altında kaldı.

KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu Eren Arıcan, otobüsün altında çıkartılırken, sağlık ekipleri küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirledi. Yolu trafiğe kapatan polis, sürücü Yusuf T.'yi polis merkezine götürdü.

GERİYE SIRT ÇANTASI VE RESİM DEFTERİ KALDI

Kazayı merak edip olay yerine çok sayıda vatandaş geldi. Polis, cenazenin etrafını güvenlik şeridi ve ekip otolarıyla kapatırken, Eren Arıcan'dan geriye okul çantası ve resim defteri kaldı. Küçük çocuğun cenazesi savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüsün kavşağa geldiği sırada dönüş yaptığı sırada kazaya karışması, ardından çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.