Saat 01.30 sıralarında Memurevleri Mahallesi'nde meydana gelen olayda Dilarom Akmatova, ağabeyi Romishi Akmatova'yı arayıp, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Davlet Babayev'in sürekli kendisini dövdüğünü söyledi. Bunun üzerine Romishi Akmatova, kardeşi ve erkek arkadaşının yaşadığı adrese gitti. Akmatova, konuşmak için Babayev'i dışarıya çağırdı. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Romishi Akmatova, Davlet Babayev'i 15 yerinden bıçaklayarak kaçtı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Antalya'da korkunç olay! Kız kardeşinin sevgilisini defalarca bıçakladı - Son Dakika

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