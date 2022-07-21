Antalya'da korkunç olay! Kız kardeşinin sevgilisini defalarca bıçakladı - Son Dakika
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Antalya'da korkunç olay! Kız kardeşinin sevgilisini defalarca bıçakladı

21.07.2022 12:47
Antalya'da korkunç olay! Kız kardeşinin sevgilisini defalarca bıçakladı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Özbekistan uyruklu Romishi Akmatova, Türkmenistan uyruklu Davlet Babayev'i 15 yerinden bıçakladı. Hayatını kaybeden Babayev'in Akmatova'nın kız kardeşi Dilarom Akmatova'nın erkek arkadaşı olduğu belirtilirken kavganın Babayev'in kız arkadaşını dövdüğü gerekçesiyle çıktığı öne sürüldü.

Saat 01.30 sıralarında Memurevleri Mahallesi'nde meydana gelen olayda Dilarom Akmatova, ağabeyi Romishi Akmatova'yı arayıp, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Davlet Babayev'in sürekli kendisini dövdüğünü söyledi. Bunun üzerine Romishi Akmatova, kardeşi ve erkek arkadaşının yaşadığı adrese gitti. Akmatova, konuşmak için Babayev'i dışarıya çağırdı. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Romishi Akmatova, Davlet Babayev'i 15 yerinden bıçaklayarak kaçtı.

Kız kardeşinin erkek arkadaşını 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Davlet Babayev'in hayatını kaybettiğini belirledi. Babayev'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

SUÇ ALETİ BIÇAKLA TESLİM OLDU

Romishi Akmatova ise sabah saatlerinde suç aleti bıçakla teslim oldu. Gözaltına alınan Akmatova'nın sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: DHA

Saat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da korkunç olay! Kız kardeşinin sevgilisini defalarca bıçakladı - Son Dakika

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