Antalya'da koronavirüsle mücadele çalışmaları - Son Dakika

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, tedbirler kapsamında uygulanan toplu ulaşımdaki sosyal mesafe kuralı, marketlerde ürün fiyat denetimi çalışmalarına devam ediyor.

Toplu taşıma araçlarında yolcuların güvenli mesafede oturup oturmadıklarını kontrol eden ekipler, yolcu ve sürücüleri tedbirlere uymaları konusunda uyardı. Taksilerde de plaka kontrolü yapan ekipler, marketlerde Antalya Ticaret İl Müdürlüğü çalışanlarıyla fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Park ve yeşil alanlarda devriye görevi yapıldı.

Muratpaşa Belediyesi, evde bakım hizmetlerini yeniden yapılandırdı.

Bir doktor, 6 hemşire ve 2 ambulansla sürdürülen evde bakım hizmetleri kapsamında, rutin takipler sürerken 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunanların tıbbi ihtiyaçları gideriliyor.

Salgın tedbirleri kapsamında Aksu Kaymakamlığı başkanlığında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ile koordineli çalışan Aksu Belediyesi ekipleri de 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılıyor.