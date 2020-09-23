Antalya'da Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kentteki yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı sergilenen mücadeleye dikkati çekerek, " Türkiye'nin turizm başkenti bu konuda örnek bir şehir." dedi.

Yazıcı, İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde eşzamanlı gerçekleştirilen "Sağlık için hepimiz için" Kovid-19 denetimine Kumluca ilçesinde devam etti.

İlçeyi ziyaretinde, salgının yayılmasını önlemek için alınan kararların sahada uygulanmasını yerinde inceleyen Yazıcı, Ahmet Ali Ağa Bulvarı'ndaki iş yerleri ve işletmeleri beraberindekilerle denetledi.

Vali Yazıcı, şehrin pandemi tehdidine karşı el birliğiyle korunabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu güzel ilçemizde gördüğüm kadarıyla kurallara uyuluyor. Bilindiği gibi Antalyamızda salgınla mücadelede insanlarımız son derece duyarlı. Türkiye'nin turizm başkenti bu konuda örnek bir şehir. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına itinayla uyalım ki, kendiniz, çevreniz, herkes için alacağınız tedbirlerle bu savaşı kazanabilelim. Kurallara uyalım, pes etmeyelim, rehavete kapılmayalım, sağlık, hepimiz için mücadeleye devam edelim. Sağlıklı bir Antalya için hepinizin desteğine ihtiyacımız var."