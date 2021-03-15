Antalya'da küçükbaş hayvan çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika

Antalya'da küçükbaş hayvan çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir evin önünden küçükbaş hayvan çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir evin önünden küçükbaş hayvan çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Dereköy Mahallesi'nde yaşayan H.Ş, tanımadığı bir kişinin evinin önündeki kuzuyu çaldığını ileri sürerek jandarmaya şikayette bulundu. Bunun üzerine çevrede araştırma başlatan jandarma ekibi, MOBESE kameralarını da inceledi. Ekipler, eşkali belirlenen ve kuzuyu 34 SZ 4360 plakalı araca bindirdiği iddia edilen hırsızlık şüphelisinin Kepez ilçesinde yaşayan S.O. olduğunu tespit etti. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri iş birliğinde gerçekleştirilen operasyonla S.O. gözaltına alındı. Çalınan küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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