Antalya'da kumar oynayan 140 şahsa 254 bin TL ceza - Son Dakika
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Antalya'da kumar oynayan 140 şahsa 254 bin TL ceza

07.05.2022 13:15
Antalya'da kumar oynayan 140 şahsa 254 bin TL ceza

Antalya'da Ramazan ayı içinde düzenlenen kumar operasyonlarında kumar oynadığı tespit edilen 140 şahsa 254 bin 660 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

Antalya'da Ramazan ayı içinde düzenlenen kumar operasyonlarında kumar oynadığı tespit edilen 140 şahsa 254 bin 660 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince Ramazan ayı içerisinde Antalya il merkezinde kumar oynanması için yer ve imkan sağlanmasına yönelik operasyon yapıldı. Kıraathane, dernek lokali, spor salonu ve ruhsatsız olmak üzere toplam 42 iş yerinde kumar oynayan şahıslar olduğu tespit edildi. Yapılan aramalarda; 50 şahıs hakkında "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" ve "1072 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçlarından adli işlem yapıldı. 63 deste oyun kağıdına, bin 300 adet oyun puluna ve 47 bin 835 TL paraya el konuldu.

Kumar oynadığı iddia edilen 140 şahıs hakkında ise 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi uyarınca toplam 254 bin 660 TL idari yaptırım cezası uygulandığı bildirildi. - ANTALYA

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Türk Lirası, Ramazan, Antalya, Kumar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da kumar oynayan 140 şahsa 254 bin TL ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da kumar oynayan 140 şahsa 254 bin TL ceza - Son Dakika
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