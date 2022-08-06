Balık tutarken kalp krizi geçirdi, oltasını toplamadan hastaneye gitmedi - Son Dakika
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Balık tutarken kalp krizi geçirdi, oltasını toplamadan hastaneye gitmedi

06.08.2022 13:21
Balık tutarken kalp krizi geçirdi, oltasını toplamadan hastaneye gitmedi

Antalya'da Manavgat Şelalesi yakınlarında balık tutarken bir anda yere yığılan kalp hastası adam, sağlık ekiplerince hastaneye götürülmek istenirken, oltasını almadan ambulansa binmedi.

Antalya'da Manavgat Şelalesi yakınlarında balık tutarken bir anda yere yığılan kalp hastası adam, sağlık ekiplerince hastaneye götürülmek istenirken, oltasını almadan ambulansa binmedi.

Manavgat Şelalesinin alt kısmına balık avlamaya gelen 35 yaşındaki Osman Özcan, bir süre olta attıktan sonra bir anda kalbini tutarak yere yığıldı. Osman Özcan'ın durumunu gören, aynı yerde balık avlayan bir vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Osman Özcan'ı yerde kalbini tutarak oturur vaziyette buldu.

Balık tutma aletlerini almadan ambulansa binmedi

Özcan'ın nabzını ve kalbini kontrol eden sağlık ekibi acilen hastaneye götürülmesi gerektiğini belirtti. Kalp hastası olduğunu, anjiyo yapıldığını ve kalp nakli beklediğini belirten Osman Özcan, ırmaktaki oltasını almadan olay yerinden ayrılmadı. Makineyi güçlükle toplayan Osman Özcan, makinesini çantaya koyduktan sonra ambulansa bindi ve Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü.

Osman Özcan'ın rahatsızlandığını sağlık ekiplerine bildiren vatandaş, her şeyin bir anda olduğunu, kalbinden rahatsız olduğunu öğrenince hemen ekiplere haber verdiğini söyledi.

Sağlık ekipleri uyardı

Öte yandan, kalp nakli beklediğini belirten Osman Özcan'ın rahatsızlığına rağmen sigara kullandığı, rahatsızlanmadan önce de üst üste sigara içtiği bildirildi. Sağlık görevlileri, yerdeki sigaranın Osman Özcan'a ait olduğunu öğrenince kendisini sigara içmemesi konusunda uyardı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Osman Özcan, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balık tutarken kalp krizi geçirdi, oltasını toplamadan hastaneye gitmedi - Son Dakika

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