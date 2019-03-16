Son Dakika Haberleri: Antalya'da Mart Ayında Deniz Keyfi

Antalya'da Mart Ayında Deniz Keyfi

1 saat önce

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen kent sakinleri ve turistler, denize girmenin keyfini çıkardı.

Antalya'da Mart Ayında Deniz Keyfi, System.String[]
Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen kent sakinleri ve turistler, denize girmenin keyfini çıkardı.


Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte günün en yüksek hava sıcaklığı 20, deniz suyu sıcaklığı 17 derece olarak ölçüldü.

Mart ayında güzel havayı fırsat bilenler, Konyaaltı Plajı'nda denize girip, güzel havanın tadını çıkardı.

Bazı kent sakinleri sahilde aileleri ve çocuklarıyla deniz manzarası seyretmeyi tercih ederken, kimileri de yürüyüş yaptı.


Denize giren Coşkun Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaş grubuyla her gün denize girdiklerini söyledi.

Doğada vakit geçirmeyi sevdiklerini anlatan Şentürk, "Deniz suyu sıcaklığı dışarıdan daha güzel. Bugün hava biraz rüzgarlı. Sağlıklı olmak isteyenler denize girsin. Antalya her mevsim çok güzel." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:40 Kaynak: AA

Antalya, Güncel
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