İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını nedeniyle düğünlere kısıtlama getirilmesine rağmen Antalya'da düzenlenen bir düğünde, meşaleler yakılıp,
tabancalarla havaya ateş edildi. O anlar cep telefonu kameralarınca kaydedildi.Antalya'nın Kepez ilçsei Varsak Mahallesi'ndeki bir düğünde, gelin arabasının bulunduğu konvoyun önü damadın arkadaşları tarafından kesildi. Kalabalık meşaleler yakıp, tabancalarını ateşledi. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.Damat ile gelini taşıyan otomobilin sürücüsü de araçtan inip, havaya ateş etmeye kalkıştı ancak silah tutukluk yaptı. Gençlerden birinin " Serkan, ben sıkacağım" sözleri de görüntülere yansıdı.
Düğüne katılanlar çekilen görüntüler sosyal medyada paylaştı.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Antalya'da meşaleli, silahlı düğün konvoyu - Son Dakika