Antalya'da Müslüman olan Ukrayna vatandaşı Yana, Ayten ismini aldı - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde İslamiyet'i seçen Ukrayna vatandaşı Yana Yaburova, Ayten ismini aldı.

Serik Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasimine ilçe müftüsü İbrahim Keser ile Yana Yaburova katıldı.

Müftü Keser, merasimde Yana Yaburova'ya İslam dini, iman esasları, Müslüman olmanın gereklilikleri hakkında bilgi verdi.

Anlatılanları dinleyen ve tamamına inanıp, kabul ettiğini ifade eden Yaburova, daha sonra Keser ile birlikte kelime-i şahadet getirerek Müslüman oldu.

Müftü Keser, kendisine Ayten adını seçen Yaburova'ya ihtida belgesinin yanında Rusça Kuran meali ve temel dini bilgiler kitabı hediye etti.