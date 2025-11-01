Günlerdir haber alamadığı oğlunu ölü buldu: Ocağım söndü, ciğerim ikinci kez yandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Günlerdir haber alamadığı oğlunu ölü buldu: Ocağım söndü, ciğerim ikinci kez yandı

Haberin Videosunu İzleyin
01.11.2025 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Günlerdir haber alamadığı oğlunu ölü buldu: Ocağım söndü, ciğerim ikinci kez yandı
Haber Videosu

Antalya'da kendisinden 10 gündür haber alınamayan Onur Doker'in cansız bedeni evinde bulundu. Kayseri'den gelen ve oğlunun cansız bedenini bulan acılı annenin, "Ocağım söndü, ciğerim ikinci kez yandı. Ben mahvoldum" sözleri yürek dağladı.

Kayseri'den Antalya'ya gelen ve yaklaşık 10 gündür annesinin ulaşamadığı şahıs evinde ölü olarak bulundu.

Olay, saat 10.00'da Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Memleketi Kayseri'de bulunan annesinin yanından 10 gün önce Antalya'ya gelerek buradaki evine yerleşen Onur Doker'den (37) haber alamayan annesi Fatma B., gece saatlerinde Antalya'ya geldi. Oğlunun oturduğu eve gelen anne, kapıyı açamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp oğluna 10 gündür ulaşamadığını ve kapının açılmadığını belirterek yardım istedi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, merdiven yardımıyla balkondan daireye giren polis ekipleri genç adamı yerde yatar vaziyette buldu.

EKİPLER KOKU NEDENİYLE ÇALIŞMAKTA ZORLANDI

Doker'in 1 haftadan daha uzun süre hayatını kaybettiği belirlenirken yoğun koku nedeniyle ekipler çalışmakta zorlandı. Daire içerisinde inceleme yapan Olay Yeri İnceleme ve cinayet büro amirliği ekipleri maske ile incelemelerde bulundu.

"OCAĞIM SÖNDÜ, İKİNCİ KEZ CİĞERİM YANDI"

Oğluna ulaşamayınca Kayseri'den Antalya'ya gelen ve polis ekiplerinin çalışmasını dışarıda gözyaşları içerisinde izleyen annenin yakınlarıyla telefonla görüşürken söylediği "Onurum gitti, oğlum gitti. Ocağım söndü, ikinci kez ciğerim yandı. Ben mahvoldum" sözleri yürekleri dağladı.

Ekiplerin incelemesinin ardından Doker'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Kayseri, antalya, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Günlerdir haber alamadığı oğlunu ölü buldu: Ocağım söndü, ciğerim ikinci kez yandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa’da ilk fire Baltık ülkesi ’İstanbul Sözleşmesi’nden çekiliyor Avrupa'da ilk fire! Baltık ülkesi 'İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyor
Türk siyasetine yeni bir ittifak geliyor: Güçlü bir üçüncü alternatif olması gerek Türk siyasetine yeni bir ittifak geliyor: Güçlü bir üçüncü alternatif olması gerek
Bolu’da 32 şüpheliden 11’ine müebbet Mahkeme önünde gözyaşlarına boğuldular Bolu'da 32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşlarına boğuldular
Bütçe Komisyonu’nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret
Kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı Kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı
Trabzonspor’un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu
’’2025 yılının en iyi futbolcusu’’ adayları açıklandı Listede bir de Türk var ''2025 yılının en iyi futbolcusu'' adayları açıklandı! Listede bir de Türk var

15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti ile görüşme umut vericiydi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti ile görüşme umut vericiydi
15:15
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törenle açıldı
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı
14:42
4 katlı bina yıkıldı bitişikteki apartman duvarsız kaldı
4 katlı bina yıkıldı; bitişikteki apartman duvarsız kaldı
14:37
İlköğretim müfredatına yeni ders ekleniyor Artık erken yaşta öğrenecekler
İlköğretim müfredatına yeni ders ekleniyor! Artık erken yaşta öğrenecekler
14:23
Abdullah Gül ve Cemil Çiçek’in de olduğu 29 isimden Osman Kavala için çağrı
Abdullah Gül ve Cemil Çiçek'in de olduğu 29 isimden Osman Kavala için çağrı
13:50
Kop Tüneli 13 yıldır bir türlü bitmiyor 4 bakan değişti
Kop Tüneli 13 yıldır bir türlü bitmiyor! 4 bakan değişti
13:16
Yeşilçam efsanesi Engin Çağlar yarın toprağa verilecek
Yeşilçam efsanesi Engin Çağlar yarın toprağa verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2025 16:00:27. #.0.5#
SON DAKİKA: Günlerdir haber alamadığı oğlunu ölü buldu: Ocağım söndü, ciğerim ikinci kez yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.