Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

20.01.2026 00:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serik'te çıkan yangında 2 hektar alan zarar gördü, ekipler yerleşim yerlerini korudu.

2 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü. Yangına jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederken, mahalle sakinleri de evlerinden çektikleri hortumlarla çalışmalara destek verdi. Alevlerin yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine ormanlık alanın yakınındaki 2 ikamet tedbir amaçlı boşaltıldı.

ZEYTİN AĞAÇLARI ZARAR GÖRDÜ

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında zeytin ağaçlarının da bulunduğu yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

KAYMAKAM ŞAHİN: YOĞUN BİR ÇABA SARF EDİLDİ

Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Bana verilen bilgiye göre yangın genel olarak kontrol altına alındı. Bundan sonra soğutma çalışmaları devam edecek. Yangında 2 hektardan fazla alan zarar görmüş gözüküyor. Arkadaşlar yoğun bir çaba sarf etti. Şu anda yangın mevsiminde olmamamıza rağmen ekipler çok iyi müdahale etti" dedi.

Mahalle sakinlerinden Yusuf Küçükdeligöz ise, "Şu anda evlerde herhangi bir hasar yok. Yangın evlere biraz daha yaklaştı, inşallah bir şey olmaz. Daha önceki yıllarda da burada yangın çıkmıştı. Hepimize geçmiş olsun" diye konuştu.

Haber - Kamera: Tunahan KIR – Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Orman Yangını, Antalya, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu
Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu
Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti
Unai Emery Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi Unai Emery Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi
Plajda çocukların önünde uygunsuz görüntüler Plajda çocukların önünde uygunsuz görüntüler
Sinan Engin Fenerbahçe’nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk’un koltuğu sallanır Sinan Engin Fenerbahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk'un koltuğu sallanır

23:59
Antalya’da evleri tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'da evleri tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı
23:07
’’7 oyuncu alabilirdik’’ diyen Sergen Yalçın gün vererek taraftarlara müjdeyi duyurdu
''7 oyuncu alabilirdik'' diyen Sergen Yalçın gün vererek taraftarlara müjdeyi duyurdu
23:03
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi
21:38
YPG, Suriye’de hapishaneden DEAŞ’lı teröristleri bıraktı Yeni operasyon an meselesi
YPG, Suriye'de hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı! Yeni operasyon an meselesi
21:21
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
20:47
İstanbul’un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 00:51:47. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.