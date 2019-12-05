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Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da ortalığı karıştıran paylaşım - Son Dakika

Antalya'da ortalığı karıştıran paylaşım

6 saat önce

Antalya'da 5 ay önce bir iş yerinde çekilen ve 'Patron işçiler yavaş çalışıyor diye silah sıkıyor' başlığıyla yapılan paylaşım, polisi harekete geçirdi.

Antalya'da ortalığı karıştıran paylaşım, System.String[]

Antalya'da 5 ay önce bir iş yerinde çekilen ve 'Patron işçiler yavaş çalışıyor diye silah sıkıyor' başlığıyla yapılan paylaşım, polisi harekete geçirdi. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası ateş ettiği iddia edilen bir kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Suçlamaları kabul etmeyen şahsın ifadesinde, tabancasını temizlerken şarjörün çıkmaması sebebiyle havaya 2 el ateş ettiğini söylediği öğrenildi. İfadesinin ardından serbest bırakılan şahsa, kabahatler kanunu ve genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme suçlarından cezai işlem uygulandı.


Edinilen bilgiye göre olay, yaklaşık 5 ay önce Antalya'da Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Halinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, toptancı halinde iş yeri sahibi olduğu belirtilen ve ismi açıklanmayan bir kişi, ofisinin ikinci katından kuru sıkı tabancayla havaya iki el ateş etti. Olaydan yaklaşık 5 ay sonrası, cep telefonuyla çekilen görüntüler sosyal medyada 'Patron işçiler yavaş çalışıyor diye silah sıkıyor' başlığıyla paylaşıldı. Paylaşımın ardından havaya ateş eden kimliği belirsiz kişi, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Silahın şarjörü çıkmadığı için ateş açmış


Yapılan incelemede şahsın kullandığı tabancanın kuru sıkı olduğu belirlenirken, tabancaya da el konuldu. Şahsın, emniyetteki ifadesinde silahını temizlerken şarjör çıkmadığı için havaya 2 el ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Kabahatler kanunu ve genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme suçlarından cezai işlem uygulanan şahıs, serbest bırakıldı. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:48 Kaynak: İHA
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