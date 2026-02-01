Antalya\'da Otobüs Kazası: 3 Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Antalya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler arasında Akdeniz Üniversitesi'nde öğrenim gören 3 öğrencinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza, Döşemealtı ilçesi Kömücüler Mahallesi Kuzey Çevreyolu girişinde sabah saat 10.30 sıralarında meydana gelmişti. Dün akşam Tekirdağ'dan Antalya'ya doğru yola çıkan ve içerisinde 34 yolcu ile mürettebatın bulunduğu İzzet Karağaç idaresindeki 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, çok katlı kavşağa geldiği sırada yoğun sis ve kayganlaşan yol sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton bariyerlere çarparak yan yatmıştı. Yaklaşık 90 metre sürüklenen otobüs, bariyerleri aşarak yaklaşık 15 metrelik şarampole devrilmişti. Kazada 8 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü İzzet Karaağaç ve 19 yaşındaki Sudem Çakmak da kurtarılamamıştı.

3 öğrenci Akdeniz Üniversitesi'nde farklı fakültelerde eğitim görüyordu

Kazada yaşamını yitiren Sudem Çakmak'ın (19) Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencisi, Pervin Önal'ın (22) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencisi, Onur Yılmaz'ın (21) ise Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi. - ANTALYA