Antalya'da Otobüs Kazası: 8 Ölü, 26 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antalya'da Otobüs Kazası: 8 Ölü, 26 Yaralı

01.02.2026 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Döşemealtı'nda virajda devrilen otobüste 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsü virajda bariyerlere çarpıp, devrildi. Kazada, 8 kişi öldü, 26 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi yakınlarındaki Antalya Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. Tekirdağ'dan Antalya'ya gelen Buzlu Turizm'e ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, girdiği virajda bariyerlere çarparak, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Ekipler, araç dışına savrulan bazı yolculara müdahale etti. Araçta sıkışan yolcular ise AFAD ve itfaiye kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada 8 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin ile İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu da kaza yerine gelerek, kurtarma çalışmalarını izledi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kaza yerine gelerek incelemede bulundu. Fotoğraf: Adem AKALAN/Antalya,

VALİ ŞAHİN: VİRAJI ALAMAYARAK DEVRİLDİ

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kaza yerine gelerek incelemede bulundu. Burada açıklama yapan Şahin, "Antalya Döşemealtı ilçemiz Kömürcüler Kavşağı'nda, Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana gelen kazada, kavşakta virajı alamayan yolcu otobüsü devrildi. Kazada maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 26 vatandaşımız ise yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere, başta Antalya Şehir Hastanesi olmak üzere sevk edilerek tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yağmurlu bir hava var, yerler ıslak ve kazanın olduğu saatlerde sis de var. Ancak burası hız yapılacak bir yol değil. Detaylar incelemeden sonra ortaya çıkacak" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Döşemealtı, Güvenlik, Antalya, Ulaşım, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Otobüs Kazası: 8 Ölü, 26 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Mazlum Abdi’den anlaşma sonrası açıklama Devlet kademesinde görev alacak mı Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında
Yine yenildi Emre Belözoğlu’nun galibiyet hasreti sürüyor Yine yenildi! Emre Belözoğlu'nun galibiyet hasreti sürüyor

12:45
Antalya’dan sonra Burdur’da da katliam gibi kaza 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
Antalya'dan sonra Burdur'da da katliam gibi kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
11:24
Antalya’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı Çok sayıda ölü ve yaralı var
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
11:19
Suudi Arabistan’dan ABD’ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
11:13
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı Bu iddia doğruysa ülke fena karışır
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır
10:55
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı
Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
10:34
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 13:21:40. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Otobüs Kazası: 8 Ölü, 26 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.