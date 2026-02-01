Antalya'da Otobüs Kazası: 9 Ölü, 21 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antalya'da Otobüs Kazası: 9 Ölü, 21 Yaralı

01.02.2026 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'daki yolcu otobüsü kazasında vefat edenlerin sayısı 9'a yükseldi, 21 yaralının durumu ağır.

(ANTALYA) - Antalya Valisi Hulusi Şahin, yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiğini açıkladı. Şahin, "Otobüsün şoförü maalesef tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazadaki vefat sayımız 9'a yükseldi. 21 yaralının tedavisi devam ediyor. Bunlardan 7 yaralının tedavileri kırmızı kodlu olarak yani ağır devam ediyor" dedi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kazanın ardından hastanede yaralıların durumuna ilişkin bilgi aldı. Basın mensuplarına açıklama yapan Vali Şahin, şöyle konuştu:

"Bugün sabah 10.20 sularında, Antalya Döşemealtı sınırlarında bulunan Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı'nda, Tekirdağ'dan dün akşam yola çıkan yolcu otobüsü virajı alamayarak şarampole yuvarlanmış; bu kaza neticesinde maalesef olay yerinde 8 vatandaşımız vefat etmiştir. Çok hızlı bir şekilde hem itfaiye hem AFAD hem de jandarma ekiplerimiz ve 112 ambulanslarımız olaya müdahale etti ve 22 hastayı; Döşemealtı'nda en yakında bulunan hastane ile Şehir Hastanesi ve içinde bulunduğumuz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk ettik. Bu 22 yaralıdan, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahale edilen otobüsün şoförü İzzet Karaağaç, maalesef tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve vefat etti. Böylece vefat sayımız 9'a yükseldi.

Diğer 21 yaralıdan; 4'ü Şehir Hastanesi'nde, yine Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan 3 yaralımız olmak üzere toplam 7 yaralımızın tedavileri kırmızı kodlu olarak, yani ağır şekilde devam ediyor. Bunlardan iki hastamız ampüte durumda; birinin ayağı, diğerinin kolu kopmuş. Bu hastalarımızın, Şehir Hastanesi'nden Üniversite Hastanesi'ne sevkleri yapılıyor. Akdeniz Üniversitesi'nde, iki hastamızın aynı anda ampüte olan ayak ve kollarının dikilmesi için ekiplerimiz hazır. Profesör Doktor Ömer Özkan hocamızın liderliğinde, biliyorsunuz Türkiye'nin en önemli plastik cerrahi ekiplerinden biri Antalya'da bulunuyor; bu da bizim için bir şans. İnşallah orada iyi netice alacağız.

Bu arada maalesef bir başka kaza haberi daha aldık. Burdur il hudutlarında meydana gelen kazadaki yaralıların, ileri tetkik ve tedavileri için Antalya'ya sevk edilmeleri durumunda hastanelerimiz hazır beklemektedir. Şu ana kadar henüz intikal eden herhangi bir hasta bulunmamaktadır. Tekrar başsağlığı diliyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı; yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güvenlik, Antalya, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Otobüs Kazası: 9 Ölü, 21 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Mazlum Abdi’den anlaşma sonrası açıklama Devlet kademesinde görev alacak mı Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında
Yine yenildi Emre Belözoğlu’nun galibiyet hasreti sürüyor Yine yenildi! Emre Belözoğlu'nun galibiyet hasreti sürüyor

15:01
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
14:24
Biri 44 diğeri 23 yaşında Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
13:53
Hamaney açık açık meydan okudu: Bu kez bölgesel bir çatışmaya dönüşür
Hamaney açık açık meydan okudu: Bu kez bölgesel bir çatışmaya dönüşür
12:45
Antalya’dan sonra Burdur’da da katliam gibi kaza 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
Antalya'dan sonra Burdur'da da katliam gibi kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
11:24
Antalya’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı Çok sayıda ölü ve yaralı var
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
11:13
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı Bu iddia doğruysa ülke fena karışır
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 15:13:21. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Otobüs Kazası: 9 Ölü, 21 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.