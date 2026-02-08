Antalya'da Otobüs Kazası: İki Ameliyat - Son Dakika
Antalya'da Otobüs Kazası: İki Ameliyat

08.02.2026 15:32
Antalya'daki otobüs kazasında uzuvları kopan iki yaralı, Akdeniz Üniversitesi'nde başarılı bir ameliyatla tedavi edildi.

Antalya'daki otobüs kazasında biri kolu ve biri bacağı kopan 2 yaralı, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde aynı anda ameliyata alınarak uzuvları opere edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Döşemealtı ilçesinde otobüsün virajda bariyerlere çarpıp devrilmesi sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 25 kişinin yaralandığı kazada, kolu kopan 21 yaşındaki Yavuz Selim ve bacağı kopan 27 yaşındaki Sedef Sarı, Akdeniz Üniversitesi'nde tedaviye alındı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli ve İleri Sağlık Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından kolu ve bacağı kopan 2 hastaya aynı anda yaklaşık 10 saat süren operasyonla uzuvları yerlerine dikilidi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Özkan, yaralıların hastaneye geldiğinde uzuvların olmadığını ancak bölgede yapılan aramada 2 uzvun bulunarak uygun şartlarda hastaneye getirildiğini belirtti.

Uzuvların bulunmasıyla hemen hastaları ameliyata aldıklarını anlatan Özkan, şunları kaydetti:

"Kol ve bacağı yerine diktik. Uzun süren bir ameliyattı. 2 ekip çalıştık, 2 ekip aynı anda 2 odada yan yana iki vakayı aldık. Allah'a şükürler olsun ki şu anda durumları gayet iyi ama tabii hep ifade ediyoruz. Mikro cerrahide bu böyledir. Bir hafta, 10 günlük süre sıkıntılı, damarlarda tekrar tıkanma olabiliyor. Keza bunlar büyük yaralanmalar, büyük organ doku kopmaları, bundan da elbette hayati riski devam ediyor."

Uzuv kayıplarının yaşandığı vakalarda parçaların doğru ve hızlı bir şekilde ulaştırılması gerektiğini vurgulayan Özkan, ilk 4-5 saatin çok kritik olduğunu bildirdi. Uzuvların buzla direkt temas etmeyecek şekilde ve serin bir ortamda hastaneye getirilmesi gerektiğini anlatan Özkan, uzuvların asla suyun içine de konulmaması gerektiğinin altını çizdi.

Ameliyat edilen Yavuz Selim'in Türkiye'nin ilk yüz nakli olan Uğur Acar'ın da akrabası olduğunu ve Acar'ın da süreci endişeli bir şekilde takip ettiğini ifade eden Özkan, Sedef Sarı'nın bir yakınının da yıllar önce kolunun koptuğunu ve o ameliyatı da Prof. Dr. Ömer Özkan ile gerçekleştirdiklerini anlattı.

Prof. Dr. Ömer Özkan da ameliyatların yaklaşık 10 saat sürdüğünü, iki hastanın genel durumunun iyi olduğunu ve süreci yakından takip ettiklerini bildirdi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
