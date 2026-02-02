Katliam gibi kazada can kaybı sayısı 10'a yükseldi - Son Dakika
Katliam gibi kazada can kaybı sayısı 10'a yükseldi

Katliam gibi kazada can kaybı sayısı 10\'a yükseldi
02.02.2026 00:18
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Tekirdağ-Antalya seferini yapan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada can kaybı sayısı 10'a yükseldi.

Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

KATLİAM GİBİ KAZA

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kaza yerinde yetkililerden bilgi aldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam Tekirdağ'dan yola çıkan yolcu otobüsünün saat 10.20 sıralarında Döşemealtı ilçesindeki Kömürler Kavşağı'nda virajı alamayarak şarampole yuvarlandığını söyledi.

Kazanın nedeninin yapılacak teknik inceleme sonucu tespit edileceğini dile getiren Şahin, "Zemin ıslak, bölgede sis de varmış. Sürat yapılacak bir yer değil, ancak otobüsün süratli olduğu anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.

Vali Şahin, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaptığı yeni açıklamada da olay yerinde 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralı olarak hastanelere kaldırıldığını belirtti.

CAN KAYBI SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan otobüs şoförü İzzet Karaağaç'ın ardından bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Kaynak: AA



Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet abbasi Mehmet abbasi :
    yol tam klavyede ki 0 benziyor 1 0 Yanıtla

