Antalya'da otomobil fuarında vatandaşların üzerine çıktığı tente çöktü - Son Dakika
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Antalya'da otomobil fuarında vatandaşların üzerine çıktığı tente çöktü

04.05.2022 16:10
Antalya'da otomobil fuarında vatandaşların üzerine çıktığı tente çöktü

Antalya'da otomobil fuarını izleyen kişilerin üzerine çıktığı tente çöktü.

Antalya'da otomobil fuarını izleyen kişilerin üzerine çıktığı tente çöktü.

Elmalı ilçesindeki Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde gerçekleştirilen Elmalı Tuning Fest etkinliğine katılan bir otomobilin motor bölümünden duman çıktığını gören çok sayıda kişi, izlemek için bir işyerinin tentesinin üzerine çıktı. Bu sırada ağırlık nedeniyle tente çöktü. Olayda 1 kişi yaralandı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, yangını izlemek isteyen çok sayıda kişinin tentenin üzerine çıkması sonucu talihsiz kazanın gerçekleştiğini belirtti. Kaza nedeniyle yaralanan kişinin kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğünü dile getiren Öztürk, "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Etkinlik kaldığı yerden devam ediyor." dedi.

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Otomobil, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da otomobil fuarında vatandaşların üzerine çıktığı tente çöktü - Son Dakika


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