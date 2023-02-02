Antalya'da otomobilin içinde 3 kişi başından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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Antalya'da otomobilin içinde 3 kişi başından vurulmuş halde bulundu

02.02.2023 16:09

Antalya'da 3 kişi başından silahla vurulmuş halde aracın içinde ölü bulundu. Yaralı halde olan bir kişi de hastaneye kaldırıldı.

Aksu ilçesi Karaöz Ortaköy Mahallesi'nde silah sesleri geldiğini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KAFALARINDAN VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDULAR

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, bir otomobilde kafalarından silahla vurulduğu tespit edilen 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

1 YARALI

Olayda yaralanan bir kişinin de hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yapıyor.

Kaynak: AA
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112 Acil Çağrı, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da otomobilin içinde 3 kişi başından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da otomobilin içinde 3 kişi başından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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