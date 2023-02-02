Vajinasız olarak doğdu, hayatı kabusa döndü! Eşi inanılmaz bir iddia ile mahkemeye koştu

Olayda yaralanan bir kişinin de hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yapıyor.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, bir otomobilde kafalarından silahla vurulduğu tespit edilen 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: AA

Sebebi ya uyuşturucu ya da kadındır

112 Acil Çağrı, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da otomobilin içinde 3 kişi başından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

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