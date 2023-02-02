Aksu ilçesi Karaöz Ortaköy Mahallesi'nde silah sesleri geldiğini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, bir otomobilde kafalarından silahla vurulduğu tespit edilen 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayda yaralanan bir kişinin de hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yapıyor.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da otomobilin içinde 3 kişi başından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika