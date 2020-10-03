İşçileri taşıyan servis tıra çarpınca yolda can pazarı yaşandı - Son Dakika

İşçileri taşıyan servis tıra çarpınca yolda can pazarı yaşandı

Antalya'da fide şirketinde çalışanları taşıyan servis midibüsü, park halindeki tıra çarptı. Kazada servis aracında bulunan 12 kişi yaralanırken, araçta sıkışan 2 kişi de itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İşçileri taşıyan servis tıra çarpınca yolda can pazarı yaşandı, System.String[]

Antalya'da, saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Bulvarı yan yolda meydana gelen kazada, Aksu istikametinden şehir merkezi istikametine gitmekte olan Abdullah K'nın kullandığı 07 GVF 32 plakalı servis midibüsü, yan yola girerek personel indirdi. Ardından yoluna devam eden midibüs, Hüseyin C'nin kontrolündeki park halinde bekleyen 07 ABC 878 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada bir fide şirketinde çalıştıkları öğrenilen 16 personelden 12'si yaralandı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazanın şiddetiyle servis aracının ön yolcu koltuğunda oturan 2 kadın ise sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

YARALILAR GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kazayı hafif yaralarla atlatan personel, diğer arkadaşlarına yardım etmek için çaba sarf etti. Kazanın şokunu üzerinden atamayan yaralılar ise gözyaşlarına boğuldu. Yaralılardan 8'i tedavi için çevredeki hastanelere sevk edilirken 4 kişinin tedavisi ayakta gerçekleştirildi. Polis ekipleri, her ikisi sürücünün de ifadesine başvurdu.

OLAY GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Öte yandan kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Yan yolda park halindeki tıra servis midibüsünün çarpma anı görüntülere yansıdı. Polis ekiplerinin kazaya ilişkin incelemesi sürüyor.

İşçileri taşıyan servis tıra çarpınca yolda can pazarı yaşandı
İşçileri taşıyan servis tıra çarpınca yolda can pazarı yaşandı
İşçileri taşıyan servis tıra çarpınca yolda can pazarı yaşandı
İşçileri taşıyan servis tıra çarpınca yolda can pazarı yaşandı
İşçileri taşıyan servis tıra çarpınca yolda can pazarı yaşandı
İşçileri taşıyan servis tıra çarpınca yolda can pazarı yaşandı
İşçileri taşıyan servis tıra çarpınca yolda can pazarı yaşandı
İşçileri taşıyan servis tıra çarpınca yolda can pazarı yaşandı
İşçileri taşıyan servis tıra çarpınca yolda can pazarı yaşandı
İşçileri taşıyan servis tıra çarpınca yolda can pazarı yaşandı
İşçileri taşıyan servis tıra çarpınca yolda can pazarı yaşandı
İşçileri taşıyan servis tıra çarpınca yolda can pazarı yaşandı
İşçileri taşıyan servis tıra çarpınca yolda can pazarı yaşandı

İtfaiye, Antalya, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 20:23 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İşçileri taşıyan servis tıra çarpınca yolda can pazarı yaşandı - Son Dakika

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