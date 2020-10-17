Antalya'da polis üniformalı kuyumcu soygunu (3) - Son Dakika

Antalya'da polis üniformalı kuyumcu soygunu (3)

17.10.2020 12:59
Antalya'da polis üniformalı kuyumcu soygunu (3), System.String[]

'SOYGUNLA BAĞLANTIM YOK, POLİSE SALDIRDILAR SANDIM'Antalya'da gerçekleştirilen kuyumcu soygununda şüpheliye yardım ettiği iddia edilen 42 U 7488 plakalı otomobilin sahibi Şahin Göçer, gözaltına alındı.

'SOYGUNLA BAĞLANTIM YOK, POLİSE SALDIRDILAR SANDIM'

Antalya'da gerçekleştirilen kuyumcu soygununda şüpheliye yardım ettiği iddia edilen

42 U 7488 plakalı otomobilin sahibi Şahin Göçer, gözaltına alındı. Polis zannettiği kişinin otomobiline bindiğini ve 2 sokak ileride inip, kamyonete bindiğini anlatan kalıpçı ustası Göçer, "Ben kargaşayı görünce polise saldırıldığı düşüncesiyle durdum. Polis olduğunu sandığım kişi, elinde tabanca ile aracıma bindi. Kafasında kask ve maske vardı. Yüzüne bile bakmadım. İki sokak ötede benzin bitti. O da benim arabamdan inip, kapalı kasa kamyonete binip yoluna devam etti" dedi.Öte yandan görgü tanıklarından Mehmet Kırboğa da, "İş yeri önünde kahvaltı yapıyorduk, sokaktan yürüyerek biri geçti. Biz de bir sıkıntı olduğunu düşündük. Kuyumcuya girmiş. Üzerinde polis kıyafeti vardı. Biz polis sandık. Tek başına görünce de şüphelendik" diye konuştu.

Polisin şüphelileri yakalamak için geniş çaplı soruşturması sürüyor


Antalya'da polis üniformalı kuyumcu soygunu (3)
Antalya'da polis üniformalı kuyumcu soygunu (3)

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da polis üniformalı kuyumcu soygunu (3) - Son Dakika

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