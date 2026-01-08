Antalya'da Polisten Soygun: 4 Milyon Dolar Gasp Edildi - Son Dakika
Antalya'da Polisten Soygun: 4 Milyon Dolar Gasp Edildi

08.01.2026 13:07
Antalya'da bazı polisler, sahte belgelerle villa basıp 4 milyon dolar değerindeki kripto parayı çaldı.

Antalya'da aralarında aktif görevli ve emekli polisin de bulunduğu şüpheliler, resmi polis kıyafeti ve sahte mahkeme kararıyla villa bastı. Ev sahibinin iki çalışanını kelepçeleyen şüpheliler, 4 milyon dolar değerindeki kripto parayı soğuk cüzdanla kendi hesaplarına aktardı. Operasyon sonrası 13 kişi gözaltına alındı, 10'u tutuklandı.

Antalya'da aralarında Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İ.E. ile emekli polis Ö.K.'nın da bulunduğu şüpheliler, sabaha karşı bir villaya kendilerini polis olarak tanıtarak baskın düzenledi. Operasyon süsü verilen saldırıda ev sahibine ait 4 milyon dolar değerindeki kripto varlıkları gasp eden şüpheliler, kaçarken güvenlik kamerası kayıt cihazını da yanlarına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 10 kişi tutuklandı.

29 Aralık 2025'te Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'ndeki bir villaya saat 04.58'de gelen 6 kişi, üzerinde polis kıyafeti ve polis yelekleriyle kapıya dayandı. Şüpheliler, evdekilere mahkeme kararı bulunduğunu söyleyip polis kimliği göstererek içeri girdi. Villada bulunan iki çalışan kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Ev sahibi C.T.'nin soğuk cüzdanda tuttuğu 4 milyon dolar değerindeki kripto para varlıkları şüpheliler tarafından kendi hesaplarına aktarıldı. Ardından villadaki kamera kayıt cihazı sökülerek çalındı.

Havalimanında yakalandılar

C.T.'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma yürüttü. Olayda kullanılan iki araç tespit edilerek şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Aralarında polis memuru İ.E. ve emekli polis Ö.K.'nın yanı sıra iki Rusya, bir Kazakistan ve iki Belçika vatandaşının da bulunduğu toplam 13 kişi gözaltına alındı. Bir Rus ve iki Belçikalı şüpheli, olaydan hemen sonra yurt dışına çıkmak için Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali pasaport kontrol noktasında yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda olayda kullanılan plastik kelepçeler, güvenlik kayıt cihazına ait bilgisayar kasası, iki tabanca, 61 bin 105 dolar nakit para, soğuk cüzdan, International Police Association kimliği ve bir telsiz ele geçirildi.

10 şüpheli tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler hakkında 'geceleyin birden fazla kişi ile silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, resmi belgede sahtecilik, kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi' suçlarından soruşturma başlattı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, 2 Ocak'ta Antalya Adliyesi'ne sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece 10'u tutuklanırken 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA

