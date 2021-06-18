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Antalya'da Roma döneminden 24 tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Antalya'da Roma döneminden 24 tarihi eser ele geçirildi

18.06.2021 16:59
Antalya'da Roma döneminden 24 tarihi eser ele geçirildi, System.String[]

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, jandarma operasyonunda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, 5'i heykel 24 parça eser ele geçirildi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, jandarma operasyonunda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, 5'i heykel 24 parça eser ele geçirildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sırtköy Mahallesi'nde bazı kişilerin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine araştırma başlatıldı. N.B. ve M.E.'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlendi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, şüphelilerin evlerine baskın yapıldı. Evlerde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 taş heykel, 11 taş obje, 3 bronz kap, 5 bronz su matarası ile 3 av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan N.B. ve M.E., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ele geçirilen tarihi eserler de incelenmek üzere Side Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Antalya'da Roma döneminden 24 tarihi eser ele geçirildi
Antalya'da Roma döneminden 24 tarihi eser ele geçirildi

Manavgat, Hisarcık, Heykel, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da Roma döneminden 24 tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika


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