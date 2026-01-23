Antalya'da Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti - Son Dakika
Antalya'da Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti

Antalya\'da Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti
23.01.2026 12:30
Antalya'nın Serik ilçesinde sağanak yağış rögarların taşmasına yol açtı, birçok iş yeri su altında kaldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde dün akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, rögarların taşmasıyla birlikte hayatı felç etti. Özellikle Çınaraltı Meydanı'nda meydana gelen su taşkınları, birçok iş yerinde maddi hasara yol açtı.

Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, kısa sürede şiddetini artırarak sağanağa dönüştü. Tıkanan rögarlar nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, iş yerlerini su bastı. Gece boyunca araçlar suyla kaplı yollardan güçlükle ilerlerken, oluşan dalgalar iş yerlerine giren suyun daha da artmasına neden oldu.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte zarar gören esnaf, kendi imkanlarıyla temizlik çalışmalarına başladı. İş yerini su basan esnaf Murat Karasu, yaşananlara tepki göstererek, "Temizliğe başladık ama halkımızdan biraz destek bekliyoruz. Başka bir isteğimiz yok. Sadece yanımızda olduklarını hissetmek istiyoruz. Gece her yer sular altındaydı. Araçlar geçtikçe oluşan dalgalar suyu daha da içeri soktu. Yolu kesmediler, bu da zararı artırdı" dedi.

Terzi esnafı Hüsamettin Işık ise yaşananların bir afet olduğunu belirterek, "Allah'tan geldi. Yerde bulunan elbiseler ve kumaşlar tamamen sular altında kaldı. Çok şükür makinelerin motorlarına su ulaşmadı, yoksa zarar daha büyük olurdu" ifadelerini kullandı.

"Rögarlar sezon öncesi temizlenseydi bu yaşanmazdı"

Çerezci Yunus Çalışkan da gece yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Akşam adeta bir ırmak iş yerimin içinden aktı. Ben 120 kiloyum, bir ara su beni bile sürükledi. Sonra ileride bir açılma oldu, su aniden çekildi. Ürünlerin çoğunu zamanında kaldırdık ama mobilyalar zarar gördü. Rögarlar sezon öncesi temizlenseydi bu yaşanmazdı. Kapaklar kaynaklı olduğu için açamadık, yapraklar sürekli tıkadı."

Yaşanan su baskınlarının ardından Serik Kaymakamlığı'na bağlı ekipler, bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı. Esnaf, özellikle yağışlı sezon öncesi altyapı ve rögar temizliklerinin düzenli yapılması gerektiğini vurguladı.

Baraka çöktü

Öte yandan, Orta Mahalle'de bulunan bir barakada aşırı yağıştan dolayı çökme olayı yaşandı. Olay sonrası ihbar üzerine 112 itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptığı incelemede herhangi bir kişinin bulunmadığını tespit etti. Sabah iş yerini açmaya gelen Yusuf Baskın, "Sabah iş yerini açmaya geldiğimde barakanın çöktüğünü gördüm. Ekipleri aradım onlar da şu an inceliyor. Daha önce birileri bazen gelip kalıyordu. İnşallah bir şey yoktur" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

