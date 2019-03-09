Antalya'da Sahte ve Kaçak İçki Operasyonu

Antalya
'nın Alanya
ilçesinde 562 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine Hacı Mehmetli
Mahallesi'nde durdurdukları bir araçta yaptıkları aramalarda bidonlar halinde etil alkol ele geçirdi.
Gözaltına alınan araçtaki R.B. ve M.A'nın alınan ifadelerinin ardından Avsallar
Mahellesi'ndeki adreste yapılan aramalarda etiket ve bandrol bulunmayan farklı markalarda 562 şişe içki, bin 8 adet bandrol, 74 adet yabancı menşeili bandrol, 2 bin 350 adet çeşitli markalarda alkol şişesi etiketi, 475 adet şişe kapağı, 370 adet boş şişe içkisi, 180 litre etil alkol ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.