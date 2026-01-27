Antalya'da Sel Sonrası Destek Çalışmaları Başladı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 22 Ocak'ta akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve şiddetli yağışların ardından oluşan sel felaketinin hemen ardından sahaya indi. Ekipler, özellikle tarımsal üretimin yoğun olduğu Aksu ilçesinde zarar gören seralarda hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, tespitlerin tamamlanmasının ardından, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla hızla hareket edip, gerekli desteği sağlayacak.

Ani gelişen doğal afetlerde hızlı refleks gösteren Antalya Büyükşehir Belediyesi, 22 Ocak akşamından itibaren etkisini gösteren fırtına ve yağışların neden olduğu sel felaketi sonrası, birçok ilçede olduğu gibi Aksu'da da vatandaşın mağduriyetlerini gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Seracılık faaliyetlerinin büyük önem taşıdığı Aksu ilçesine bağlı Karaçalı, Kemerağzı, Kundu, Güzeloluk, Kumköy ve Topallı mahallelerinde zarar gören seraları yerinde inceleyen ekipler, hasar tespit çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

DEĞERLENDİRMELER SÜRÜYOR

Yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda bölgedeki birçok seranın sular altında kaldığı ve üretimi yapılacak ürünlerde ciddi hasar meydana geldiği tespit edildi. Her daim vatandaşın yanında olan Antalya Büyükşehir Belediyesi, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından, üreticilerin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla gerekli değerlendirmeleri yapıp, desteği sağlayacak.

'ÇİFTÇİLERİN YANINDAYIZ'

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Ziraat Mühendisi Seyit Emre Bilici, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, ilk günden bu yana sahadaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdi de Aksu ilçesine bağlı Karaçalı mahallesinde, zarar gören çiftçilerimizin yanındayız. Burada çiftçilerimizin zayiatları ne kadar, sel kaynaklı nasıl bir mağduriyet yaşadılar diye, hepsini tek tek not alıp, değerlendirmeye alıyoruz" dedi.

'HASARIMIZ BÜYÜK'

Çiftçi Adil Sargın, "Hasarımız büyük, Allah'tan geldi, bütün üretici arkadaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Yağmurlar sonucunda seralarımızda hasarlar yaşandı, öncelikle kendimiz seralardaki suyu boşaltmaya çalıştık, sonrasında Antalya Büyükşehir Belediyesi hemen yardımımıza koştu. Sağ olsunlar hemen geldiler, ilgilendiler. Hasar tespitinde bulunuyorlar. Antalya Büyükşehir Belediyesi her zaman üreticinin yanında oluyor. Birçok destek veriyor. Hayvancılıkla ilgili de destekler veriyor. Büyükşehir Belediyesi yanımıza gelip, bize destek verdiği için teşekkürlerimizi sunarız" şeklinde konuştu.