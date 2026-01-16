Antalya'da Servisçiler İhaleye İtiraz Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antalya'da Servisçiler İhaleye İtiraz Etti

16.01.2026 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da servisçiler, C plaka alım ihalesinin iptalini protesto ederek kararın geri alınmasını talep etti.

Antalya'da, servis esnafı C plaka alım ihalesinin iptal edilmesini protesto etti.

Antalya Servisçiler Odası öncülüğünde Antalya Büyükşehir Belediyesi binası önünde toplanan servisçiler, ihale iptalinin mağduriyet yarattığını savunarak kararın geri alınmasını talep etti.

Antalya Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin burada yaptığı açıklamada çalışmayan 1500 araçları olduğunu, onların entegre olması için plakaların 6 ayda değil 1 ayda takılmasını istediklerini söyledi.

Taleplerinin meclisten geçmeyip alt komisyona gittiğini anlatan Şahin, mücadelelerinin devam edeceğini kaydetti.

Protesto, yapılan açıklamanın ardından olaysız şekilde sona erdi. Polis ekipleri de belediye binası çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Antalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Servisçiler İhaleye İtiraz Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Yan baktın“ kavgası kanlı bitti 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti "Yan baktın" kavgası kanlı bitti! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kebapçıya kurşun yağdırdılar: 2 yaralı Kebapçıya kurşun yağdırdılar: 2 yaralı
Yunus Emre Konak’ın yeni takımı belli oldu Yunus Emre Konak'ın yeni takımı belli oldu
Kurtlar Vadisi’nin Güllü’sü bir hayli değişmiş Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü bir hayli değişmiş
1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu 1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu
Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin: Enerjiye hakim olanlar, kainata hakim olur Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin: Enerjiye hakim olanlar, kainata hakim olur

21:49
Suriye ordusu, Deyr Hafir’de operasyona başlıyor
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de operasyona başlıyor
21:37
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
20:35
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı
19:21
İran’da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik “Kalabarg“ uygulaması
İran'da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik "Kalabarg" uygulaması
18:53
İngiltere’den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
İngiltere'den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
18:39
Güngören’de öldürülen Atlas’ın annesi konuştu
Güngören'de öldürülen Atlas'ın annesi konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 21:58:41. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Servisçiler İhaleye İtiraz Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.