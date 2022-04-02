Antalya'da silahla vurulmuş ceset bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da silahla vurulmuş ceset bulundu

02.04.2022 16:13
Antalya'da silahla vurulmuş ceset bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sırtından silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sırtından silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Sarılar Mahallesi Kümeevler mevkisinde yerde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye İlçe Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede silahla vurularak öldüğü tespit edilen kişinin, 25 yaşındaki Selim İ. olduğu belirlendi.

Cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

YORUMLAR
500
Görüştüğü erkeğin kız arkadaşı hem dövmüş hem dayağı kayda almıştı! Mağdur genç kız: Can güvenliğim yok Görüştüğü erkeğin kız arkadaşı hem dövmüş hem dayağı kayda almıştı! Mağdur genç kız: Can güvenliğim yok Son dakika: Antalya'da trafik kazası: 2 yaralı Son dakika: Antalya'da trafik kazası: 2 yaralı

112 Acil Çağrı, Manavgat, Sarılar, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da silahla vurulmuş ceset bulundu - Son Dakika


Son Dakika
16:02 Terk edilen bebeğe sütannelik yapan acil tıp teknisyeni o bebeğe mektup yazdı
15:55 Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk oluyor: İsmail Kartal'dan sürpriz ilk 11!
15:18 Talaş yüklü tırın üstüne devrildiği otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
15:17 Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez koronavirüse yakalandı: Evinde dinleniyor
15:15 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı yayınladı: Bu Rus konvoyu imha edildi
15:07 Görüştüğü erkeğin kız arkadaşı hem dövmüş hem dayağı kayda almıştı! Mağdur genç kız: Can güvenliğim yok
15:03 Fenerbahçe-Amedspor maçında kavga çıktı: Tekme ve yumruklar havada uçuştu
14:51 Zenginler kulübünde bir Hint: Guatam Adani, Elon Musk ve Jeff Bezos ile aynı ligde
14:48 Galatasaray'da başkanlığa aday olan Dursun Özbek'in rüya ekibi hazır: Okan Buruk yuvaya dönüyor
14:20 Buket Aydın meğer doğru kişiyi bulamamış: Evlilik doğru kişiyle güzel!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 16:20:32. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da silahla vurulmuş ceset bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement