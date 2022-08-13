İKİ KİŞİNİN BİNDİĞİ SKUTER KAZASI KAMERAYA YANSIDI - Son Dakika
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İKİ KİŞİNİN BİNDİĞİ SKUTER KAZASI KAMERAYA YANSIDI

13.08.2022 12:13
İKİ KİŞİNİN BİNDİĞİ SKUTER KAZASI KAMERAYA YANSIDI

Antalya'da skutera kız arkadaşı ile birlikte binen genç, yolda araçların arasından geçerken önünde duran otomobile çarpıp düştü.

Antalya'da skutera kız arkadaşı ile birlikte binen genç, yolda araçların arasından geçerken önünde duran otomobile çarpıp düştü.

Düşen skuterlı gençlere arkadan gelen midibüsün çarpmasını şoförün ani frene basması önlerken, o anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

İki kişinin binmesinin ve trafiğe açık yolda sürülmesinin yasak olduğu skuter kullanımı, uygulanan para cezalarına rağmen engellenemiyor. Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Burhanettin Onat Caddesi'nde kız arkadaşı ile skutera binen genç, sıkışan trafikte araçların arasından geçmeye çalıştı. Trafiğin durduğu sırada araçların arasından geçen genç, otomobile arkadan çarptı ve kız arkadaşı ile yere yuvarlandı. Yola düşen gençlere arkadan gelen midibüsün çarpmasını, şoförün refleksi ve ani freni önledi. Yere yuvarlanan genç, hemen kız arkadaşına bakıp ayağa kaldırdı. Araç sürücüleri de gençlerin yardımına koştu.

Skuter kazası araç kamerasına saniye saniye yansırken, yara almadan kurtulan gençler tekrar yollarına devam etti. (DHA)

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Kaynak: DHA

Antalya, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İKİ KİŞİNİN BİNDİĞİ SKUTER KAZASI KAMERAYA YANSIDI - Son Dakika

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