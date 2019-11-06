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Antalya'da sonbaharın renk cümbüşü

6 saat önce

Antalya'da ormanlık alanın içinde gizlenen ve sonbaharın gelmesiyle adeta renk cümbüşünün yaşandığı Ekşili Şelalesi, ziyaretçilerini büyülüyor.

Antalya'da sonbaharın renk cümbüşü, System.String[]

Antalya'da ormanlık alanın içinde gizlenen ve sonbaharın gelmesiyle adeta renk cümbüşünün yaşandığı Ekşili Şelalesi, ziyaretçilerini büyülüyor.

Roma döneminden bu yana yerleşim alanı olarak kullanılan Döşemealtı ilçesi Ekşili Mahallesi sınırlarında yer alan şelale, yaklaşık 50 metre yükseklikten Ekşili göletine akıyor.

Bölge halkının da yoğun ilgi gösterdiği şelale, sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor. Fotoğraf tutkunları için de doğal plato niteliği taşıyan şelale, sarı ve yeşilin tonlarından oluşan renk cümbüşüne dönüştü.

Ekşili Mahallesi Muhtarı İbrahim Aldemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şelalenin eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu, özellikle sonbaharda rengarenk güzel görüntü oluşturduğunu söyledi.

Yoğun ziyaretçi geldiğini ifade eden Aldemir, "Ulaşım ve temizlik konusunda biraz sıkıntı var. Bölgeye yürüyüş yolu yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığına yazı yazdık. Doğa harikası bir yer." dedi.

Döşemealtı, Antalya, Roma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:50 Kaynak: AA
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