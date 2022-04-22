Antalya'da su tankeri çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2,5 tonluk su tankerini çalan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşağıl Mahallesi'nde 2,5 tonluk özel yapım su tankerinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 şüphelinin kimliğini belirledi.
Şüphelilerden M.G'yi gözaltına alan ekipler, H.U'nun yakalanması için çalışma başlattı.
Serik ilçesinde sanayi sitesindeki bir iş yerinde bulunan su tankeri ise sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA
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