Antalya'da sulama havuzuna düşen inek kurtarıldı

Antalya'nın Akseki ilçesinde sulama havuzuna düşen inek, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Süleymaniye Mahallesi'nde hayvancılık yapan Yaşar Şener'e ait inek, bahçe sulamada kullanılan 3 metre derinliğindeki havuza düştü.
Hayvanını havuzdan çıkaramayan Şener, Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki İtfaiye Biriminden yardım istedi.
Bölgeye giden ekibin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kurtarılan ineğin, durumunun iyi olduğu gözlendi.
Şener, ineğini kurtaran itfaiye ekibine teşekkür etti.
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