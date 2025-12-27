Yaşlı kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

27.12.2025 16:10
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Antalya'da 70 yaşındaki Fatmana Karamık, kızı ve erkek arkadaşı tarafından evinde ölü bulundu. Kafasındaki darbeye bağlı kırık tespit edilirken, şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da Fatmana Karamık (70), hastaneye gitmek için sözleştiği kızı M.K. (44) ve erkek arkadaşı İ.K. (53) tarafından evinde ölü bulundu. Karamık'ın kafasında darbeye bağlı kırık tespit edilirken, şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

YAŞLI KADIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 79 Sokak'taki 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre; M.K., 3 gün önce annesi Fatmana Karamık ile telefonda görüşerek hastaneye gitmek için sözleşti. Bu sabah M.K., erkek arkadaşı İ.K. ile annesinin evine gitti. Yedek anahtarla içeri giren M.K. ile İ.K., salonda Fatmana Karamık'ı kanlar içerinde yerde yatarken buldu.

Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

KAFASINDA DARBEYE BAĞLI KIRIK VAR

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Karamık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Karamık'ın kafasında darbeye bağlı kırık tespit edilirken, cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartman girişinin yanı sıra çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Apartmana giriş- çıkış yapanları tespit etmeye çalışan ekipler, Fatmana Karamık'ın kızı M.K. ile erkek arkadaşı İ.K.'yi ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Antalya, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaşlı kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

