Antalya'da Sürücülere Ceza

Antalya'da trafik kurallarını ihlal ettikleri belirlenen halk otobüsü ve servis aracının sürücülerine ceza uygulandı, haklarında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yayınlanan halk otobüsü ile servis aracının trafiği tehlikeye düşüren görüntüleri üzerine çalışma başlattı.

Yakalanan 2 sürücüye, "Aksine bir işaret bulunmadıkça trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek" ve "Kara yolunda araçların kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek" hükümleri gereğince ceza uygulandı.

Ayrıca sürücüler hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan" adli işlem başlatıldı.