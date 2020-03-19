Antalya'da toplu ulaşımı kullanım oranı yüzde 55 düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da toplu ulaşımı kullanım oranı yüzde 55 düştü - Son Dakika

Antalya'da toplu ulaşımı kullanım oranı yüzde 55 düştü

6 saat önce

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toplu ulaşımı kullanım oranı yüzde 55 düştü.

Antalya'da toplu ulaşımı kullanım oranı yüzde 55 düştü, System.String[]

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toplu ulaşımı kullanım oranı yüzde 55 düştü.

Belediye ekipleri, halkın yoğun kullandığı kamu alanları başta olmak üzere toplu ulaşım araçlarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Başkan Başdanışmanı Cem Oğuz, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç, Antalya Ulaşım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Filiz ve Antalya Otobüsçüler Odası Başkanı Yasin Aslan'ın katılımıyla toplantı düzenlendi.

Toplantıda, toplu ulaşımla ilgili gelişmeler değerlendirildi, yoğunluk yaşanan 07.00-09.00 ve 17.00-19.00 saatleri dışındaki toplu taşıma seferleriyle ilgili düzenleme yapıldı.

Böcek, yaptığı açıklamada, tüm ulaşım araçlarında ilk günden başlatılan hijyen çalışmalarının süreceğini bildirdi.

Halkın sağlığı ve güvenliği için her türlü tedbiri almaya çalıştıklarını vurgulayan Böcek, "Toplu taşıma saatlerinde yapılan değişiklikler, ulaşım çağrı merkezinin 0242 606 07 07 numaralı telefonundan ve Antalya Kart Mobil uygulamasından öğrenebilinecek." ifadesini kullandı.

Muhittin Böcek, Yasin Aslan, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:48 Kaynak: AA

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