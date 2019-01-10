Antalya'da 'Torbacı' Operasyonuna 6 Tutuklama
1 saat önce
Antalya'da polisin, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Antalya
'da polisin, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Muratpaşa
ilçesinde 2 ay boyunca teknik ve fiziki takip yaptı. Eş zamanlı yapılan baskında M.T, A.K, M.T, A.I, A.Ş, M.A ve B.Y gözaltına alındı.
Üzerlerinde uyuşturucu madde çıkan 7 şüpheli, 'uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından adliyeye sevk edildi. B.Y, adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 6 şüpheli tutuklandı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:15 Kaynak: İHA
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